Heute vor 100 Jahren: Die Kaiserin im Kriegsspital

Neue Freie Presse am 14. Mai 1918

Die Kaiserin hat heute dem Grinzinger Kriegsspital, das sich unter der Leitung des Oberstabsarztes Professor Dr. Arnold Durig einen wichtigen Platz im Bereiche der Wiener Kriegsfürsorge errungen hat, einen dreieinhalbstündigen Besuch abgestattet. Das Kriegsspital in Grinzing ist bekanntlich im sogenannten „Kasgraben“ gelegen und hat eine fünfmonatige Bauzeit in Anspruch genommen. Es hat Belegraum für 5720 Personen, und gegenwärtig sind dort 4800 kranken und Verwundete untergebracht. Das Spital stellt mit seinen zahlreichen festen Baracken, den verschiedenen ärztlichen Instituten, Laboratorien, Verwaltungsgebäuden und eigenen Aemtern, denen sich auch Gotteshäuser für die Angehörigen aller Konfessionen anschließen, eine förmliche Stadt dar. Professor Durig steht an der Spitze eines Stabes von 52 Aerzten und 198 Pflegeschwestern.