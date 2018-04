Heute vor 100 Jahren: Die Leichenfeier für Otto Wagner

Neue Freie Presse am 15. April 1918

Auf dem Hietzinger Friedhofe wurde gestern nachmittag Otto Koloman Wagner bestattet. (...) Bürgermeister Dr. Weiskirchner hielt Wagner folgenden Nachruf: “Der glänzende Strahl der Frühlingssonne erstrahlt auf das Grab, in das wir die sterbliche Hülle des großen Sohnes unserer Stadt zur Ruhe betten. Die Strahlen weisen den Namen des Reiters den Weg zu den Sternen, die seinen Ruhm künden werden. Eine treue Gemeinde von Schülern und Freunden, eine treue Gemeinde aus den Volksschichten aller Art dieser Stadt hat sich am Grabe versammelt und ich als Oberhaupt der Stadt spreche dem großen Toten den ehrfurchtsvollen Dank aus für all das Innige und Herzliche, was er für die Stadt empfunden, für seine großen Schöpfungen in der Gemarkung dieser Stadt und für alles, was er getan, um den Ruhm und die Ehre Wiens zu künden. Der Ruhm des Meisters hat seinen Weg gefunden weit über die Länder und weithin über See, und an seinem Grabe steht alles trauernd. Möge der große Meister im Grabe die Ruhe finden, er, der immer großen Zielen zustrebte, immer kampfbereit war für seine Ideen! Friede ihm, Leben uns in diesem entsetzlichen Krieg! Otto Wagner wird nicht vergessen werden! Wir werden ihm stets ein treues Angedenken bewahren.” (...)