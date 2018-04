Heute vor 100 Jahren: Die Phantasie der Defraudantin

Neue Freie Presse am 19. April 1918

Das geheimnisvolle Raubattentat in der Ausstellungsstraße ist fingiert. Das Ladenmädchen, das bewußtlos auf dem Boden liegend aufgefunden wurde, hat sich den chloroform- oder äthergetränkten Knebel selbst in den Mund gesteckt, und die Ladenkasse war von keinem maskierten Räuber geleert worden, sondern das Mädchen selbst hatte ihr nach und nach kleinere und größere Beträge entnommen, deren Abgang sie jetzt auf so phantastische Weise erklären wollte. Natürlich spielte in den Aussagen, welche die überführte Defraudantin nunmehr bei der Polizei machte, die leidige Teuerung eine bedeutende Rolle. Es ging ihr eben, wie es so vielen anderen Leuten in dieser traurigen Gegenwart ergeht, ohne daß sie Ladenkassen plündern. Sie fand mit dem, was sie verdiente nicht ihr Auskommen. Da tat sie den ersten Griff in die Ladenkasse. Die Zeiten würden schon leichter, billiger werden, sagte sie sich, dann würde sie es ersetzen. Aber leider war, wie wir alle wissen, das Gegenteil der Fall: die Zeiten wurden noch schwerer und noch teuerer. Darum wurden die Griffe in die Kasse immer häufiger, und die Hand, die sich ausstreckte, tat sich immer weiter auf. Schließlich kam der Tag der Kontrolle, der Revision. Ueber den gefährlichsten Augenblick hilft ein ad hoc aufgenommenes Darlehen hinweg. Aber auch dieses muß schließlich zurückgegeben werden, und jetzt reift im Gehirn der Defraudantin der Plan, ein Verbrechen zu fingieren, daß ihren Finanznöten ein radikales Ende bereiten soll.