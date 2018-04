Heute vor 100 Jahren: Die Raucherkarte

Neue Freie Presse am 23. April 1918

Morgen erscheint die Verordnung über die Raucherkarte, und in ungefähr acht Wochen soll endlich diese selbst das Licht der Welt erblicken. Was morgen in der "Wiener Zeitung" zu lesen sein wird, dürfte den Raucher nicht sonderlich interessieren, sondern ihn wirklich beinahe so kalt lassen wie eine ausgegangene Zigarre. Er erfährt daraus vor allem nicht die Hauptsache, nämlich wie viele Zigarren oder Zigaretten ihm in der Woche garantiert werden. Nur darüber sind die Alten geschlossen: Nikotinvergiftungen werden jedenfalls zu den seltensten Erkrankungen zählen, und für die allgemeine Hygiene, soferne sie etwa durch übermäßiges Rauchen gefährdet werden könnte, ist bestens vorgesorgt.