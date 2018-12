Heute vor 100 Jahren: Die Rückkehr der Fiaker

Neue Freie Presse am 1. Dezember 1918

Während alles Großsstadtleben stockt und der Verkehr mehr und mehr versagt, regt sich jetzt auf den Wiener Standplätzen wieder neues Leben. Die ganzen Jahre hindurch waren sie verödet, der Wasserer und der Wagentürlaufmacher waren die einzigen Ueberbleibsel verschwundener Fiakerpracht. Und wenn schon einmal ausnahmsweise ein Wagen auf dem Standplatz zu sehen war, dann war er gewöhnlich bestellt, für einen unbestimmten Wohltäter, der ohne Handeln jeden geforderten Preis zahlte. Versucht man aber, einen unterwegs befindlichen leeren Wagen anzuhalten, so erhielt man gewöhnlich gar keine Antwort oder eine hoheitsvoll abweisende stumme Ablehnung, und wenn ein Kutscher sich in Unterhandlungen einließ, so war ihr Ergebnis davon abhängig, ob im Ziel, Fahrtrichtung und Entfernung zusagten.