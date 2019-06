Heute vor 100 Jahren: Die Stadt ohne Schwimmbäder

Neue Freie Presse am 14. Juni 1919

So viele neuartige Gelegenheiten, ums Leben zu kommen, sind der Menschheit gerade im Laufe der allerletzten Jahre geboten worden, so zahlreiche bisher unbeschrittene Wege ins Jenseits wurden gebahnt, und doch bleibt es nebenher bei den alterprobten Methoden. Während es geheiligtes Wiener Gewohnheitsrecht ist, daß soundsoviele hunderte oder tausende Menschen alljährlich an der Tuberkulose zugrunde gehen müssen, besteht auch ein kleines Separatkonto des Todes, das unter der Ueberschrift “Opfer der Badesaison” gebucht zu werden pflegt. Ein Dutzend, manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger Menschen, müssen jeden Sommer daran glauben, daß Wien eine Stadt ohne Schwimmbäder ist, daß Leute welche die Hitze der Hundstage ins kalte Wasser treibt, sich notgedrungen die unmöglichsten Stellen aussuchen, um ihr Badebedürfnis zu befriedigen. Auch heuer ist diese traurige Saison bereits eröffnet.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft