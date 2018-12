Heute vor 100 Jahren: Die antimilitaristische Kinderstube

Neue Freie Presse am 14. Dezember 1918

Täglich meldet der Draht neue Einzelheiten des Rachefriedens, den die Entente aussinnt, um die Zentralmächte, vor allem Deutschland, für lange Zeit hinaus wirtschaftlich zu knebeln und zu erdrosseln. Mit demselben frommen Augenaufschlag, mit dem während des Verlaufes des Krieges die Verteidigung der heiligsten Menschenrechte gegen den deutschen Militarismus und Imperialismus als Kriegsziel ausgerufen wurde, werden jetzt die phantastischesten Milliardenziffern genannt, welche das deutsche Volks als Sühne für seine Mitschuld am Kriege durch Barabstattung, durch Auslieferung der nationalen Produktion und durch Frohndienste für die Entente zahlen soll. Auch was die Lahmlegung blühender Zweige der deutschen Industrie anlangt, fehlt es nicht an moraltriefenden Begründungen, die eines heiteren Beigeschmacks nicht entbehren würden, wäre die Sache nicht so verteufelt ernst gemeint. Unsere Jugend soll, entsprechend dem Abrüstungsprogramm Albions in antimilitaristischem Sinne erzogen werden. Der antimilitaristische Geist muß sich schon in der Kinderstube breitmachen. Weg mit den Bleisoldaten!