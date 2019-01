Heute vor 100 Jahren: Die große Schlacht zur Befreiung des “Vorwärts”-Gebäudes

Neue Freie Presse am 12. Jänner 1919



Flammenwerfer schleudern den Tod in die Häuser der Lindenstraße zu Berlin. Von den Dächern, von Glockentürmen und aus den Fenstern wird aus Maschinengewehren geschossen. Kartätschen schlagen in die Mauern ein, mehrere hundert Menschen sind gefallen und verwundet. Hilferufe und Stöhnen werden hörbar und endlich kommt die Kapitulation. Das langumstrittene “Vorwärts”-Gebäude muß von den Spartakusleuten aufgegeben werden und ein Sieg der Regierungstruppen rettet die schnöde unterdrückte Preßfreiheit. Das moderne Schlachtfeld mit seinen massenmörderischen Kampfmitteln, mit Flammenwerfern, Handgranaten, Maschinengewehren und Sprengbomben wurde in die Straße einer Millionenstadt verlegt. Gerüchte erzählen, daß unter den Gefangenen, die aus dem “Vorwärts”-Gebäude weggeschafft worden sind, sich auch Rosa Luxemburg befunden habe.