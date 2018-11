Heute vor 100 Jahren: Ein Gespräch mit Kaiser Karl

Neue Freie Presse am 28. November 1918

Mr. Walter S. Hiatt, dem seit einiger Zeit in Wien befindlichen Korrespondenten der Associated Press of America wurde die Gelegenheit zuteil, vom früheren Kaiser Karl empfangen zu werden. Mr. Hiatt hatte sich mit einem diesbezüglichen Ansuchen an das Präsidium des Staatsrates der Republik gewendet. Dieses Ansuchen wurde günstig aufgenommen und dem Kaiser übermittelt, der einwilligte, den amerikanischen Journalisten zu empfangen. Mr. Hiatt erstattete über seinen Besuch in Eckartsau folgenden Bericht:

Der Kaiser sagte: “Ich bin sehr glücklich, einen Herrn zu empfangen, der ein Land vertritt, das für den Frieden tätig war. Ich habe während des Krieges stets für den Frieden gearbeitet. Eine meiner Hauptsorgen war, die Soldaten und die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen.