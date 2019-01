Neue Freie Presse am 11. Jänner 1919

Aus Budapest wird uns gemeldet: Gegen die Schauspielerin am Luftspieltheater Frieda Sombaszögi wurde von einem 16jährigen Burschen ein Revolverattentat verübt. Die Künstlerin wurde am Arm und an der Lunge verletzt. Der Attentäter hat Selbstmord begangen. Die Künstlerin befand sich in ihrer Wohnung in Gesellschaft ihrer Schneiderin. Plötzlich läutete es an der Tür und die Künstlerin ging selbst hinaus, um zu öffnen.