Heute vor 100 Jahren: Ein gerührtes Wiedersehen mit Quargel und Maroni

Neue Freie Presse am 25. Oktober 1918

Die Auslagen der Wiener Delikatessengeschäfte, wo in diesen traurigen Zeitläuften zumeist ausschließlich Suppenwürfel die Weinflaschen (“leere Flaschen, unverkäuflich”) garnieren, bieten seit einigen Tagen gelegentlich eine nahrhaftere Ueberraschung. Runde, gelblich-graue Scheiben. Wer näher zusieht, feiert ein gerührtes Wiedersehen mit Olmützer Quargeln. Ob der Geburtsort genau stimmt, bleibe dahingestellt. Jedenfalls repräsentieren sie sich als Fremde von Distinktion, und ihr Verkäufer ist sich ihrer Bedeutung, ihres Wertes voll bewußt. Die Zeiten sind längst vorüber, in denen der Quargel nicht recht salonfähig war und empfindliche Nasen sich seinetwegen rümpften. Er hat in jeder Beziehung eine beneidenswerte Kriegskarriere gemacht, natürlich nicht in letzter Linie was seinen Preis anlangt. Es war einmal. Da verirrte sich der Quargel überhaupt nur ausnahmsweise in die vornehmen Stadtbezirke. Er hatte zwar auch dort seine Schätzer und Verehrer. Aber sie frönten ihrer Leidenschaft mehr im Verborgenen. Der Quargel, den übrigens schon Nestroy in die schöne Literatur eingeführt hat, galt sozusagen nicht als standesgemäß.