Heute vor 100 Jahren: Eine Scheinwerferversuchtsfahrt auf der Donau

Neue Freie Presse am 22. April 1868

Aus Linz wird uns geschrieben: Unter der Leitung des Korvettenkapitäns v. Löbrentei wurde dieser Tage eine hochinteressante Scheinwerferversuchsfahrt unternommen. Der mit Scheinwerfern ausgerüstete Dampfer fuhr am 8.d. um 4 Uhr nachmittags mit drei beladenen Schleppern von Wien ab und traf um Mitternacht vom 11. zum 12.d. nach achtzigstündiger Fahrt in Regensburg ein.

Die mondlosen Nächte wurden zur Gänze durchfahren; die Scheinwerfer ermöglichten es, daß alle schwierigen Stellen, wie die Tullner Furten und der Struden bei Grein nachts mit voller Sicherheit passiert werden konnten. Die Rückfahrt des Dampfers mit zwei beladenen Schleppern von Regensburg nach Wien erfolgte am 13. und 14.d. in 34 Stunden. Ein Dampfer ohne Scheinwerfer benötigt die doppelte Fahrzeit. Der gelungene Versuch nächtlicher Fahrten (Fachleute bezweifelten die Möglichkeit) ist für die Zukunft des Donauverkehres, insbesondere aber für die Heraufführung ukrainischen Getreides, von großer Bedeutung.