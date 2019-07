Heute vor 100 Jahren: Eine ausgehobene Spielhölle

Neue Freie Presse am 22. Juli 1919

In der Wohnung des Rudolf Fellner, 1. Bezirk, Kärntnerring 15, nahmen Samstag nacht polizeiliche Organe eine Durchsuchung vor. Als die Polizeiorgane nach Ueberwindung verschiedener Hindernisse endlich eingelassen wurden, fanden sie eine Gesellschaft von 47 Personen, die in drei Spielzimmern und den Nebenräumen verteilt waren. In der Asche des Küchenofens wurden Reste verbrannter Spielkarten, der Kagnittekassette und der Jetons gefunden. In der Küche waren drei Personen mit dem Herrichten von Speisen beschäftigt. Zum großen Teile hatte man die Eßwaren, die für die Gäste bereit waren, beiseite geschafft. Zahlreiche Leckerbissen wurden jedoch zustande gebracht. Herr Fellner war bereits zu Bette. Als Veranstalterinnen der Unterhaltung fungierten seine Schwester, die Kinoschauspielerin Grete Fellner, und die Private Genuma de Reya. Frau de Reya hatte eine größere Geldsumme, nämlich 15 Noten zu je 1000 K. und 35 Noten zu je 100 K., in ihren Kleidern versteckt. Unter den Gästen befanden sich Fabrikanten, Private, Kaufleute, Beamte, Ingenieure, Aerzte, sowie der kaufmann Lambertus de Vries, der Beamte der polnischen Gesandtschaft Slesinski-Zbigniew, der Oberleutnant Graf Arese Lucini-Marko, der Schriftsteller Carol Abremovic, die Private Wilma Friedel, der Private Viktor (vormals Graf) Thurn-Taxis usw.

