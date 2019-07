Heute vor 100 Jahren: Gewinnt Wien wenigstens einen Teil seiner früheren Bedeutung zurück?

Neue Freie Presse am 15. Juli 1919

Die Zukunft von Wien ist jetzt eine Frage, die vielfach international erörtert wird. In politischen Kreisen von Amerika herrscht die Ansicht, daß Wien einen großen Teil seiner früheren politischen Stellung zurückgewinnen werde. Die Vertreter der Konferenzmächte in Paris haben längst begriffen, daß sie keinen größeren Fehler begehen konnten, als die Auflösung der österreichisch-ungarischen Monarchie, an deren Stelle Staaten gekommen sind, die leicht den künftigen Frieden von Europa bedrohen könnten.

Es herrscht dort die Auffassung, daß sich das Bedürfnis herausstellen werde, aus Wien neuerdings einen Mittelpunkt für diese Staaten zu machen. Die Wiederherstellung der Monarchie ist unmöglich geworden, aber der begangene Fehler ließe sich insofern verbessern, als durch wirtschaftliche Beziehungen sich wieder eine Annäherung entwickeln werde, die der Stadt Wien wenigstens einen Teil ihrer früheren Bedeutung zurückverschaffen werde.

In einem heute veröffentlichten Communique über die auswärtige Politik des czechischen Staates wird geaagt: Prag muß das diplomatische Hauptzentrum ganz Mitteleuropas werden und wird es auch werden. Man muß sich aber vergegenwärtigen, daß man es auch heute nicht darauf abgesehen hat, Wien vollkommen zu vernichten. Wien wird ein bestimmtes Zentrum sein und es sind insbesondere die Weltstaaten, welche ein Interesse daran haben, daß Wien eine bestimmte eingeschränktere Bedeutung erhalten bleibe. Das bedeutet, daß wir in jedem Fall mit Wien als einem gewissen politischen Faktor rechnen müssen, und daß es in unserem Interesse ist, uns das rechtzeitig zu vergegenwärtigen.

