Heute vor 100 Jahren: Grausame Details über den Mord an der Zarenfamilie

Neue Freie Presse am 31. Dezember 1918

In der französischen Kammer verlas der Minister des Aeußern Pichon Schilderungen von Zeugen der Schreckenshandlungen der russischen Regierung in Moskau.

Fürst Lwow, sagte er, den jedermann achtet, hat mir erzählt, wie die kaiserliche Familie eine ganze Nacht hindurch gemartert worden ist, bevor ihr der Rest gegeben wurde. Jedes ihrer Mitglieder, die in einem Zimmer versammelt waren, wurde auf einen Stuhl gesetzt, mit Bajonettstichen gepeinigt und ermordet. Am nächsten Tag war das Gemach eine einzige Blutlache.

Anmerkung: In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 wurde die russische Zarenfamilie um Nikolaus II. in Jekaterinburg erschossen. Bis in den Jänner 1919 wurden insgesamt 18 Angehörige der Dynastie von den Bolschewiki getötet. Die Leichen wurden zerstückelt, verscharrt, teilweise verbrannt. 2011 vermeldeten russische Archäologen, dass bei Ausgrabungen in der Peter-und-Paul-Festung durch Zufall wahrscheinlich die Gräber der Großfürsten gefunden wurden.