Heute vor 100 Jahren: Hungertod eines Studenten

Neue Freie Presse am 29. Dezember 1918

Heute früh wurde der vierzigjährige absolvierte Hochschüler Otto Schachner, Josefstadt, Laudongasse 8 wohnhaft, von seiner Quartiergeberin tot im Bette aufgefunden. Ueber dieses ergreifende Menschenschicksal erzählt die alte Quartiergeberin des Verstorbenen:

“Mein Doktor ist im vergangenen Mai bei uns eingezogen, er ist ein Sonderling gewesen, brummig und verschlossen, doch hat er regelmäßig den Zins gezahlt. Er ernährte sich durch Stundengeben. Als er bei mir einzog, hat er fast keine Sachen mitgebracht, außer jenen, die er am Leibe trug. Bis vor kurzem ist er stets als Hauslehrer tätig gewesen. Doch in der letzten Zeit sah er so vernachlässigt und herabgekommen aus, daß er eine Stunde nach der andern verlor. Er ging fast gar nicht aus. Die meiste Zeit verbrachte er im Bette. Es kam vor, daß er nachts aufstand und ein wenig spazieren ging. In den letzten Monaten lebte er nur mehr von Wasser und Brot. Gestern abend habe ich noch mit ihm gesprochen. Heute vormittag um halb 10 Uhr wollte ich das Kabinett aufräumen. Ich ging hinein, auf meinen Morgengruß bekam ich keine Antwort. Als ich näher trat, sah ich ihn mit offenen Augen im Bette liegen. Ich faßte seine Hand, die war eiskalt. Er ist in der Nacht gestorben.”