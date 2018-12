Heute vor 100 Jahren: Immer mehr Bürgerwehren in Wien

Neue Freie Presse am 9. Dezember 1918

Die Bürgerschaft des 18. und 19. Bezirkes hat nach dem Muster des 13. Bezirkes eine Bürgerwehr geschaffen, welche dazu bestimmt ist, die Sicherheitswache zu verstärken und sie in diesen Bezirken in ihrem schweren Dienst gegenseitig zu unterstützen. Ein diesfälliger, von den Bezirksvorstehern Baumann und Kuhn, dem früheren Finanzminister Baron Wimmer, den Professoren Dr. Oswald Redlich Bernazik und Hepperger, dem Hofrat Hugo Thimig, Dr. Arthur Schnitzler, Baumeister Micheroli u.a.m. gezeichneter Aufruf hatte bereits die Wirkung, daß sich hauptsächlich aus den Gewerbetreibenden von Währing und Döbling, aus den Turnvereinen ufm. Über 400 Personen in selbstloser, uneigennütziger Weise zur Verfügung stellten. Weitere Anmeldungen werden bis einschließlich 15. d. von 9 bis 12 Uhr beim magistratischen Bezirksamt (martinstraße 100) und beim Polizeikommissariat Döbling (Kreindlgasse 13) erbeten.