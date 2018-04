Heute vor 100 Jahren: Kampf gegen die Dienstpflicht in Irland

Neue Freie Presse am 17. April 1918

Die öffentliche Meinung Englands ist durch die bevorstehenden Unruhen in Irland in große Erregung versetzt. Die Ausdehnung der Wehrpflicht auf Irland hat in Amerika, wie zu erwarten war, heftigen Widerspruch hervorgerufen. Die Hoffnungslosigkeit der Situation kommt deutlich in folgenden Aeußerungen der „Daily News“ zum Ausdruck: „Es ist allgemein bekannt, daß vor zwei Jahren, unmittelbar nach der Osterrevolution, ein hochstehender Militär die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Irland mit der Begründung empfahl, daß es viel leichter sein würde, Rebellen innerhalb der Armee erschießen zu lassen als außerhalb derselben. Die damalige Regierung widersetzte sich dem Plane.