Heute vor 100 Jahren: London schläft länger

Neue Freie Presse am 6. August 1919

London steht nach dem Kriege viel später auf als vorher. Das ist auf Grund einer Fülle von Tatsachen festgestellt. Wer jetzt in London zwischen 6 und 8 Uhr morgens mit den Arbeiterzügen der Stadtbahn fährt, der findet sie halb leer, während sie bis zum August 1914 immer überfüllt waren. Benützt man dagegen die Züge zwischen 8 und 10 Uhr, die früher nur mäßig besetzt waren und in denen hauptsächlich Kaufleute und Bankbeamte zur Innenstadt fuhren, so ist es schwer, noch einen Platz zu finden, und man muß schon froh sein, wenn man noch im Gang stehen kann. Die Stationsvorsteher der verschiedenen Londoner Vorortebahnhöfe bestätigen diesen Eindruck, den der Reisende gewinnt. Die Arbeit wird zum großen Teile um ein bis zwei Stunden später aufgenommen, als es früher der Fall war. Besonders in der Zeit zwischen 9 und 10 entfaltet sich in allen Arbeitervierteln das lebendigste Treiben und dieses Herandrängen der Arbeitenden um diese verhältnismäßig später Zeit ist für den Kenner der Londoner Verhältnisse vor der Kriegszeit ein ganz überraschendes und ungewohntes Schauspiel.

