Heute vor 100 Jahren: Nervosität als Scheidungsgrund anerkannt

Neue Freie Presse am 27. März 1919

Beim Zivillandesgerichte brachten Direktor Max Schleiser und seine Gattin Gertrude einverständlich den Antrag auf Trennung ihre nach evangelischem Ritus geschlossenen Ehe wegen ihrer auf beiderseitiger Nervosität begründeten unüberwindlichen Abneigung ein. Im besonderen wurde von seiten des Ehegatten als Ausfluß der Nervosität der Gattin deren krankhafte Eifersucht angegeben, die so weit gegangen sei, daß sie es als Verletzung der ehelichen Treue andah, wenn er auf der Gasse Personen weiblichen Geschlechts grüßte, und daß sie ihn beschuldigte, er halte es mit einem Dienstmädchen, das noch dazu von ausgesuchter Häßlichkeit war. Ihre Nervosität sei aber noch auf vielfache andere Weise zutage getreten, wobei er nicht in Abrede stellte, daß auch seine Gattin Grund habe, sich über seine Nervosität zu beklagen. Eine Zeugin gab wörtlich an, daß sich diese beiden Eheleute “auf die Nerven gingen”.