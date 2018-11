Heute vor 100 Jahren: Österreich wird kleiner, das Budget auch

Neue Freie Presse am 1. November 1918

Durch die Bildung selbstständiger Staatengebilde aus dem früher einheitlichen Verbande der in Oesterreich vereinigten Länder ist auch die einheitliche Verrechnung und Verwendung der Steuern, der Eisenbahneinnahmen und der sonstigen staatlichen Eingänge unterbrochen worden. Seit drei Tagen haben sich Böhmen, Mähren und Schlesien sowie die sudslawischen Länder unabhängig erklärt und von den deutschösterreichischen Teilen losgerissen. In diesen drei Tagen sind auch in diesen Ländern fortbezahlt und eingehoben worden, die eingeflossenen Gelder sind, wie dies auch früher der Fall war, an den Orten der Einhebung verblieben. Die Verrechnung der zentralen Finanzverwaltung mit den einzelnen Finanzlandesdirektionen erfolge nach den bestehenden Kassengepflogenheiten von Monat zu Monat.