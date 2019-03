Heute vor 100 Jahren: Österreich-Ungarn wird nicht mehr blockiert

Neue Freie Presse am 9. März 1919



Hungersnot brütet auf dieser Stadt. Das ernste Wort darf an dem Tage wieder ausgesprochen werden, an dem Berichte aus Paris eintreffen, daß die rettung nahe sei. Die Verzweiflung hat sich in viele Herzen eingekrallt. Die Frauen wissen nicht, was sie tun sollen, um den Mittagstisch zu bereiten. Brot wird in unzureichender Menge gegeben; Milch muß selbst den Kranken und auch den Kinder entzogen werden. Eier sind unerschwinglich, Fett wird für eine Woche weniger verteilt, als für einen Tag nötig wäre, und Fleisch ist ein verbotener Genuß.