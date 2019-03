Heute vor 100 Jahren: Reiche Amerikaner legen Alkoholvorräte an

Neue Freie Presse am 29. März 1919

Vom nächsten Jahre an wird Amerika das Idealland der Abstinenzler sein. Der Kongreß in Washington hat den formellen Beschluß gefaßt, vom 16. Januar 1920 an sei in ganz Amerika die Erzeugung von Alkohol, von Wein, Bier und Schnaps einzustellen, desgleichen sei der Import verboten. Mit zwei Ausnahmen haben sämtliche Staaten diese Entschließung des Kongresses bereits bestätigt.

Der “Matin” rechnet aus, daß 236 Schnapsbrennereien und 992 Brauereien geschlossen werden würden. Das stelle ein Kapital von ungefähr 6 ½ Milliarden Francs dar. Zwei Millionen Angestellter würden auf das Pflaster geworfen werden. Dem zitierten Blatt zufolge werden bereits jetzt in Newyork Projekte ausgearbeitet, wie das Alkoholverbot zu umgehen sei. Man denkt angeblich an schwimmende Bars, die natürlich nicht an der amerikanischen Küste anlegen könnten, sondern nur von Schiffen zu erreichen wären. Diese Bars sollten von Europa aus mit Alkohol versorgt werden.