Heute vor 100 Jahren: Schokolade, die explodiert

Neue Freie Presse am 26. Juni 1919



Wir sind heute durch die erbauliche Neuigkeit überrascht worden, daß man gegenwärtig in Wien Schokolade kaufen kann, die explodiert. Das ist bisher angesichts der Preise, die verlangt werden, gelegentlich nur dem Käufer widerfahren. Diesmal aber handelt es sich um Schokoladebonbons, die tatsächlich Sprengstoffe enthalten. Es sind Andenken aus der Kriegszeit, wo irgendein Kreuzköpferl auf die merkwürdige Idee verfallen war, derart die Spione hinters Licht zu führen. Es ist nachträglich mit einigen Schwierigkeiten verbunden, zu entscheiden, ob man der Spionage nicht vielleicht auf andere Art beizukommen vermocht hätte, ob wirklich Sprengstoffe als Bonbons verkleidet und mit der irreführenden Aufschrift: “Erfrischungszuckerln für Soldaten im Felde” versendet werden mußten. Die ganze Sache hat eine verzweifelte Aehnlichkeit mit der Spitzfindigkeit eines Hausherrn, der etwa sein Haus anzünden würde, um Einbrechern ihr Handwerk zu legen. Auch kann man sich der Vermutung nicht verschließen, daß jene Sprengstoffsendungen mit Schokoladeüberguß schon damals, als sie ins Feld abgingen, nicht in allen Fällen ganz harmlos abgelaufen sind. Vielleicht, sogar wahrscheinlich, hat der ein wenig zynisch anmutende Scherz mit den Erfrischungszuckerln das eine oder das andere Mal einen mehr oder weniger tragischen Ausgang genommen, ohne daß die Oeffentlichkeit etwas davon erfuhr.

