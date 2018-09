Heute vor 100 Jahren: Sommerzeit - ein Kriegsrelikt?

Neue Freie Presse am 13. September 1918

Sonntags nachts endet nach fünfmonatiger Dauer die diesjährige Sommerzeit. Im Kriegsjahre 1916 wurde zum erstenmal der Versuch gemacht, die Ersparnis an künstlichen Lichtstoffen dadurch zu erreichen, daß man die Zeit des Sonnenlichts besser nützend, im Frühling die Uhr um eine Stunde vorrückte. Der Gewinn war der, daß die ganze öffentliche und private Arbeit früher begann und früher endete und zum allergrößten Teil in die Zeit der Tageshelle fiel, daß in den Haushaltungen abends weniger Gas und Elektrizität, Petroleum und Kerzen verbraucht wurden, daß man in den Vergnügungslokalen des ganzen Reiches eine Beleuchtungsstunde ersparte, ohne daß eine Einschränkung des Offenhaltens nötig war.