Heute vor 100 Jahren: Straßenbahnbeschwerde eines Döblingers

Neue Freie Presse am 16. September 1918

Von befreundeter Seite wird uns geschrieben: In der Sitzung des Gemeinderates, in der der drakonische Einschränkungserlaß ausgenommen wurde, ist bekanntlich auf Antrag des Gemeinderates Emmerling für die Besucher des kaufmännischen Spitals in Döbling eine Haltestelle der 41er Linie an der Karl Emanuelstraße bewilligt worden. Seitdem sind viele Wochen vergangen. Gemeinderat Emmerling hat die Errichtung der Haltestelle bereits reklamiert. Aber noch immer fällt es Herrn Direktor Spängler nicht ein, auch nur den Pfahl errichten zu lassen, der die Haltestelle kundgibt. Warum sollte er auch?