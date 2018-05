Heute vor 100 Jahren: Teuer, teurer – Milch

Neue Freie Presse am 16. Mai 1918

Zum vierten Male im Laufe des Krieges wird der Milchpreis in Wien erhöht und beträgt von morgen an das Dreifache wie bei Kriegsausbruch. Die Milcherzeugung ist durch die Reduktion des Viehstandes und durch die vorjährige schlechte Futtererntestark gesunken, so behaupten wenigstens die Produzenten, und da die zur Verfügung stehende Menge zu klein ist für alle großen städtischen Konsumzentren, so erhöht bald Wien, dann wieder Budapest, dann wieder Prag, Brünn und Linz die Preise, um das wenige an sich zu reißen. Dieses Selbstüberbieten gleicht der Schraube ohne Ende, bei der sich die Erzeuger sehr wohl befinden.