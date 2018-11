Heute vor 100 Jahren: Tirol will jede Beziehung zu Wien abbrechen

Neue Freie Presse am 20. November 1918 (Abendblatt)

Stimmen kommen aus Tirol, die sich gegen jede Beziehung zu Wien aussprechen. Tirol will selbständig sein, sich nicht an Wien binden, wie die “Innsbrucker Nachrichten” sagen. Der Tiroler will sich nicht mit Haut und Haar, so lesen wir in dem erwähnten Blatte, einer ungewissen Zukunft verschreiben. Tirol will eine blühende Industrie schaffen, die Landwirtschaft heben und an dem Kreuzungspunkte, vor dem wir alle stehen, einen Weg nehmen, der von Wien abzweigt.