Heute vor 100 Jahren: Tödlicher Unglücksfall bei einer Filmaufnahme

Neue Freie Presse am 29. Juli 1919



Aus München wird uns gemeldet: Bei einer Filmaufnahme am Starnberger See ereignete sich am Samstag nachmittag ein tödlicher Unglücksfall.

Der bekannte Filmartist Scheurig hatte es übernommen, an Stelle des Abwerfens einer Puppe selbst aus einem fliegenden Flugzeug über den See von einer Höhe aus etwa sechzig Metern abzuspringen. Er hat schon früher an verschiedenen Orten sowohl in Amerika wie in Deutschland allerhand waghalsige Dinge bei Flügen unternommen, so daß er glaubte, auch dieses Bravourstück wagen zu können, trotzdem er davor gewarnt worden war.Scheurig sprang auch von dem Flugzeug über den See ab. Als er noch einige Meter über dem See war, überschlug er sich und kam dadurch in eine ungüstige Stellung. Er fiel mit dem Gesicht und Brust auf das Wasser auf, tauchte nochmals kurz auf und versank dann ohne wieder aufzutauchen. Er wurde sofort mit Hilfe der bereitstehenden Rettungsboote gesucht, auch ein Taucher suchte, aber die Leiche ist bisher nicht gefunden worden.

Heute vor 100 Jahren: Der Unfug des Automobilschnellfahrens

Ein schnell fahrendes Auto verursachte in der Wiener Innenstadt einen spektakulären Unfall.

Neue Freie Presse am 28. Juli 1919

Am 26. d. nachmittags gegen halb 6 Uhr, kam von der Hauptallee das Automobil A I 623 vom Stubenring über die Wollzeilekreuzung gegen den Kaiser Wilhelmring. Im Auto saßen samt dem Lenker vier Personen. Es fuhr schnell und ohne Huppensignal. An der Kreuzung wurde ein Mann niedergestoßen und etwa 25 Schritt weit geschleift. Er erlitt eine schwere Kopfverletzung. Unbekümmert fuhr das Auto weiter, geradewegs auf die Haltestelle der Straßenbahn auf dem Kaiser Wilhelmring zu: dort standen etwa 40 Personen, auf Züge wartend.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft