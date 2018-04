Heute vor 100 Jahren: US-Präsident Wilson für Gewalt bis zum Äußersten

Neue Freie Presse am 7. April 1918

Präsident Wilson hielt am Jahrestage der Kriegserklärung in Baltimore eine Rede, in der er von seinem Wunsche nach Frieden sprach und fortfuhr: Aber als ich einen solchen Frieden vorschlug, kam die Antwort von den deutschen Befehlshabern in Rußland und ich kann die Bedeutung dieser Antwort nicht mißverstehen. Ich nehme diese Herausforderung an und weiß, daß Ihr sie annehmt, die ganze Welt soll wissen, daß Ihr sie annehmt. Deutschland hat noch einmal gesagt, daß die Macht allein darüber entscheiden soll, ob ein gerechter Friede unter den Menschen herrschen soll und ob das Recht, wie Amerika es auffaßt, die Geschicke der Menscheit entscheiden soll oder die Oberherrschaft, wie Deutschland sie auffaßt. Wir können deshalb nur eine Antwort geben und die ist: Gewalt, Gewalt bis zum Aeußersten, Gewalt ohne Maß und Grenzen, die rechte, triumphierende Gewalt, die die Gesetze der Welt wieder in ihre Rechte einsetzt und jede selbstische Oberherrschaft in den Staub schleudern wird.