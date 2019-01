Heute vor 100 Jahren: Viele Milliarden sind krank

Neue Freie Presse am 18. Jänner 1919

Viele Milliarden sind krank. Das Wort von der staatlichen Zahlungsunfähigkeit ist zuerst vom deutschen Schatzsekretär ausgesprochen worden und die Vertreter der siegenden Mächte merken, daß ein Schatten den Erfolg trübe und daß die Freiheit ihres Willens starke Begrenzungen habe. Vierzig Milliarden Francs dürfte Rußland in Europa, in Amerika und in Japan schuldig sein, wovon mehr als die Hälfte in Frankreich.

Diese Milliarden leiden an schwerem Siechtum und die Welt ist durch den Verlust ärmer geworden. Noch verderblicher als der Schaden, der entsteht, wenn Ersparnisse vernichtet werden, ist das Beispiel. Der argentinische Minister Drago hat in einer Note an die Regierung der Vereinigten Staaten angeregt, daß Vertragsschulden in Ländern, welche die fremden Gläubiger schutzlos lassen, nicht mit Waffengewalt eingetrieben werden dürfen. Der Gedanke des Ministers Drago wurde im Haager Vertrage von den Mächten genehmigt, aber diese Verbindlichkeit gilt nur für private Forderungen und nicht für Staatsanleihen. Frankreich, England und Amerika würden sich nicht an dem Haager Abkommen vergehen, wenn sie Lenin und Trotzky mit Waffengewalt zwingen wollten, für Zinsen und Kapitalsfälligkeiten aufzukommen. Es wäre kein Bruch des Völkerrechtes, wenn diese Großmächte den Widerruf des Bankrotts unter Kriegsdrohungen verlangen wollten.