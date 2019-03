Heute vor 100 Jahren: Was wird aus dem Burgtheater?

Neue Freie Presse am 20. März 1919



Im Burgtheater hat sich ein Ausschuß gebildet, der sämtliche Angestellten des Burgtheaters vertritt. 429 Menschen sind in verschiedenen Stellungen im Burgtheater tätig. Neun Gruppen von Angestellten sind in dem Ausschuß repräsentiert, darunter das Solopersonal (Burgschauspielerinnen und Burgschauspieler) durch drei Mandatare. Dieser Ausschuß erläßt heute einen „an alle Freunde des Burgtheaters“ gerichteten Aufruf, der in der Versicherung gipfelt, daß sich das Burgtheater geschlossen hinter die Pläne des Direktors Albert Heine stelle, die allein den Weiterbestand des Burgtheaters sicherstellen.



Der Burgtheaterausschuß verlangt die Selbstverwaltung als oberstes Burgtheatergesetz und erklärt die Gewährung einer einmaligen Subvention als unerläßlich. Eine solche Subvention würde in Verbindung mit den Plänen Heines jedes Defizit unwahrscheinlich machen, während heute die finanzielle Lage des Institutes eine mehr als prekäre ist und niemand sagen kann, ob man am 1. Mai noch die finanziellen Verbindlichkeiten zu erfüllen in der Lage sein wird.



Direktor Heine denkt daran, ein zweites Theater für das Burgtheaterensemble zu gewinnen, wenn auch diesbezügliche Vorverhandlungen mit einzelnen Privatbühnen bisher erfolglos geblieben sind. Den Burgtheaterangestellten solle ein Einfluß aif die finanzielle Gebarung des Instituts gesichert werden und die Burgtheatermitglieder nach dem Vorbild der Pariser Comédie Teilhaber des Theaters, Sozietäre werden. Ohne Wissen und Willen der Mitglieder dürfe keine Entscheidung über die Zukunft des Hauses fallen, insbesondere kein Pachtvertrag abgeschlossen werden.



Gerade so wie man im Burgtheater eine Beseitigung der schon vier Monate andauernden Unsicherheit als unumgänglich notwendig erkennt, da eine Hinausschiebung solcher Regelung durch eine allgemeine Zahlungseinstellung seitens des liquidierenden Hofärars überholt werden könnte, herrscht auch im Operntheater die graue Sorge. In beiden hofärarischen Theatern zusammen rechnet man trotz der Erhöhung der kartenpreise, trotz des guten Geschäftsganges der zwei Bühnen mit einem Defizit von sechs Millionen Kronen.