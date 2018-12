Neue Freie Presse am 6. Dezember 1918

Wien macht jetzt an den Winterabenden einen besonders trüben Eindruck. Die Haustore sind um acht Uhr geschlossen. Aus den Fenstern dringt wenig Licht in die Straßen. Dunkelheit liegt auf der Stadt und die Gassen, besonders in den vom ersten Bezirk entfernten Stadtteilen, sind wie verödet und verlassen.