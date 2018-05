Heute vor 110 Jahren: Das Ende eines Dorfes

Neue Freie Presse am 24. Mai 1908



Aus Innsbruck schreibt man uns: Im Lechtale ereignete sich dieser Tage der gewiß nicht gewöhnliche Fall, daß ein ganzes Dorf samt allen Häusern, der Kirche und Schule sowie dem gesamten Grundbesitz angekauft wurde. Es handelt sich um das kleine, idyllisch gelegene Bergdörfchen Grammeis, das, zwei Stunden von Häselgehr entfernt, in einem Seitentale des Lechtales liegt und zu den ältesten Ansiedlungen der Gegend gezählt werden muß. Grammeis ist eine selbständige Gemeinde mit eigener Pfarrei und Schule und gehört zur Bezirkshauptmannschaft Imst. Die Bevölkerung des Dorfes nahm in der letzten Zeit gewaltig ab und jetzt zählt es nur noch knapp einhundert Einwohner, die zusammen etwa zwanzig Häuser bewohnen.