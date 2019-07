Heute vor 110 Jahren: Verlobung des Enkelsohnes des Kaisers

Neue Freie Presse am 7. Juli 1909

Gerüchteweise verlautet, daß sich Prinz Georg von Bayern, der Enkel des Kaisers, Sohn der Prinzessin Gisela und des Feldmarschalls Prinzen Leopold, mit der Erzherzogin Germana, Tochter des dahingeschiedenen Großherzogs von Toscana, nach seiner Rückkehr aus Afrika, und zwar in Ischl, wahrscheinlich am Geburtstage des Kaisers in verloben werde. Prinz Georg, der bereits eine Weltreise gemacht hat und darüber in München vor zwei Jahren einen anziehenden Vortrag hielt, ist derzeit noch in Südwestafrika. Er hat mit seinem Vater, dem Schwiegersohne des Kaisers, eine Jagdexpedition gemacht, die drei Wochen währte, zahlreiches Wassergeflügel, Raubvögel aller Art, aber auch viele Antilopen und Zebras zur Strecke brachte. Hierauf lehrten die Prinzen nach Windhuk zurück und rüsteten sich zu einer zweiten Jagdexpedition, die sie am 3. Juni antraten. Nach vier Wochen soll die Jagdexpedition in den nördlichen Teil des deutschafrikanischen Schutzgebietes beendet sein und die Rückreise angetreten werden. Man erwartet wie alljährlich Prinzessin Gisela in Ischl zum Geburtstagsfeste des Kaisers, diesmal auch die großherzogliche Familie. Die Erzherzogin Germana (geboren am 11. September 1884), vollendet das 25. Lebensjahr, Prinz Georg, Rittmeister in der bayrischen Kavallerie, ist geboren am 2. April 1880 in München. Bekanntlich hatte der Prinz-Regent Luitpold auch eine toscanische Prinzessin zur Frau.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft