Heute vor 110 Jahren: Zusammenstoß eines Omnibus mit der elektrischen Straßenbahn

Neue Freie Presse am 6. April 1908

Heute nachmittags ereignete sich, wie wir schon kurz gemeldet haben, auf der Ringstraße am Ende der Akademiestraße ein Zusammenstoß zwischen einem Omnibus und einem Beiwagen der elektrischen Straßenbahn, wobei zwei Personen ernster, mehrere andere nur in ganz geringem Grade verletzt wurden. Auf dem Omnibus Nr. 158, der zwischen Stephansplatz und Südbahnhof durch die Heugasse verkehrt, befanden sich im Augenblicke des Unfalls elf Passagiere, darunter sieben Damen. Der Wagen war recht langsam durch die Kärntnerstraße gefahren; erst beim Einbiegen auf den Kärntnerring schlugen die Pferde eine raschere Gangart ein. Als der Omnibus, der sich auf der Ringstraße nahe dem Straßenbahngeleise hielt, in die Akademiestraße einbiegen wollte, scheute nach Angabe des Kutschers eines der Pferde. In diesem Moment passierte der Beiwagen Nr. 1752 eines elektrischen Zuges diese Straßenstelle. Der Kutscher konnte die Pferde nicht mehr rechtzeitig zur Seite reißen, die Deichsel des Stellwagens stieß in die mittleren großen Scheiben des Beiwagens, deren Splitter klirrend auf die Straße fielen.