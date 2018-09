Heute vor 120 Jahren: Die Ermordung von Kaiserin Elisabeth

Neue Freie Presse am 11. September 1898

Von allen scheußlichen Verbrechen, welche die unter dem Namen des Anarchismus wissenschaftlich drapierte Bestialität schon erzeugt hat, ist das gräßlichste und empörendste heute in Genf verübt worden. Dort an den blühenden, rebenumrankten Ufern des Leman hatte unsere Kaiserin Genesung von einem schweren Leiden gesucht, und dort ist die edelsinnige, gütige Monarchin dem Dolche eines verthierten Mörders zum Opfer gefallen. Fassungslos, verständnislos für solchen Abgrund menschlicher Verworfenheit, nur mit dem Gefühle, mitgetroffen zu sein von dem Mordstahl, stehen die Völker Oesterreichs, steht wol das ganze in seinem Culturbewußtsein gedemüthigte Menschengeschlecht der grauenvollen That gegenüber.