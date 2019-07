Heute vor 120 Jahren: Ein christlich-sozialer Überfall

Neue Freie Presse am 11. Juli 1899

Gestern Nachmittags fand in Traiskirchen bei Baden eine Protestversammlung gegen die Gemeinde-Wahlreform des niederösterreichischen Landtages statt. Reichsraths-Abgeordneter Anton Schrammel, der in dieser Versammlung, die auch von einer größeren Anzahl von Christlich-Socialen besucht war, das Referat erstattete, schilderte in der schärftsten Weise das Unrecht, das mit dieser sogenannten Wahlreform begangen werden soll, die keine Verbesserung des Wahlrechtes, sondern eine Verschlechterung wäre.

Die Kennzeichnung der Urheber dieses Gesetzes wurde mit stürmischen Mißfallensäußerungen auf Lueger, Geßmann, Weiskirchner und deren Parteigenossen aufgenommen. Die Christlich-Socalen verhielten sich sehr zurückhaltend, und die Versammlung wurde in vollster Ordnung geschlossen, ohne daß es zu einem Zwischenfalle gekommen wäre.

Nach der Versammlung entfernten sich die Besucher in vollster Ruhe. Als jedoch eine kleine Anzahl von Social-Demokraten die Straße passirte, in der sich die Christlich-Socialen angesammelt hatten, wurden sie von diesen angerempelt. Die Christlich-Socialen fielen mit Stöcken über die Social-Demokraten her und schlugen auf dieselben los, bis mehrere furchtbar zugerichtet mit blutüberströmten Köpfen auf dem Boden lagen; das war für die Christlich-Socialen das Zeichen, sich eiligst davonzumachen. Die Gendarmerie, die einige Zeit nach dem Abzuge der Christlich-Socialen auf dem Thatorte erschien, konnte nur mehr den Thatbestand aufnehmen. Die Verwundeten wurden zum Arzte gebracht und, nachdem ihnen derselbe Hilfe geleistet, in ihre Wohnungen überführt.

