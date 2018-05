Heute vor 120 Jahren: Jahreshaupversammlung der Secession

Neue Freie Presse vom 7. Mai 1898

Die Vereinigung bildender Künstler Oesterreichs (Secession) hielt gestern unter Betheiligung fast sämmtlicher hiesiger ordentlicher Mitglieder ihre General-Versammlung im "Hôtel Victoria" ab. Der Präsident Klimt eröffnete die Sitzung mit einer kurzen Begrüßung unter Hinweis auf den glänzenden Erfolg bei der ersten Ausstellung und auf die freundliche Aufnahme, welche dieselbe bei der gesammten Bevölkerung Wiens gefunden hat. Darauf dankte Maler Rudolph v. Ottenfeld dem Vorstande und dem Arbeitsausschusse für seine aufopfernde Thätigkeit; der Ausschuß hätte keine Mühe und Arbeit gescheut, um der ersten öffentlichen Bethätigung der Vereinigung zum sicheren Gelingen zu verhelfen. Dafür sei ihm der wärmste Dank aller Mitglieder ausgesprochen. Bei der nun folgenden Neuwahl des Arbeitsausschusses wurden gewählt, beziehungsweise wiedergewählt: Gustav Klimt, Präsident; Karl Moll, Joseph Engelhart, Rudolph Bacher, Adolph Böhm, Rudolph v. Ottenfeld, Othmar Schimkovitz. Das Comité für die Zeitschrift "Ver sacrum", die Herren Alfred Koller, Koloman Moser und Joseph Hoffmann wurden einstimmig wiedergewählt. Sodann schritt man zur Ernennung neuer Mitglieder der Vereinigung, und zwar: zu ordentlichen Mitgliedern Franz Hohenberger, Rudolph Jettmar, Wilhelm List und Karl Müller, sämmtlich in Wien; Jules des Kollmann in Paris und Richard Müller in Dresden; zu correspondierenden Mitgliedern wurden ernannt, beziehungsweise ihre im Laufe der gegenwärtigen Ausstellung erfolgte Wahl publicirt: Besnard, Bilotte, Lagarde, Henry Martin, Félicien Rops in Paris, Frank Brangwyn in London und Kroyer in Kopenhagen.