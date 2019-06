Heute vor 120 Jahren: Maßregelung deutsch-nationaler Lehrer

Neue Freie Presse am 16. Juni 1899

Der Wiener Bezirksschulrath hat vor einiger Zeit gegen fünf in Wien angestellte Lehrer, darunter auch den Gemeinderath Tomanet, die Disciplinar-Untersuchung eingeleitet, weil dieselben einen von der deutsch-nationalen Partei herausgegebenen Wahlaufruf unterfertigt hatten. In diesem Aufrufe war gegen die Anwendung des § 14 durch das Ministerium Thun in scharfer Weise Stellung genommen und das Vorgehen der Regierung als ein ungesetzliches bezeichnet worden. Auch war in diesem Aufrufe die christlich-sociale Partei und namentlich Dr. Lueger schlecht weggekommen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft