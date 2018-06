Heute vor 120 Jahren: Oesterreichische Arbeiter in Neuseeland

Neue Freie Presse am 8. Juni 1898

Unser Londoner Correspondent meldet uns, daß soeben der Bericht einer Regierungs-Enquête über die Kauri-Gummi-Industrie von Neuseeland erschienen ist, der für Oesterreich von besonderem Interesse ist. Es geht aus demselben hervor, daß ein beträchtliches Contingent dalmatinischer Einwanderer sich in Neuseeland auf die Gummigräberei verlegt, eine Concurrenz, welche den Behörden Sorgen zu verursachen scheint. Die Enquête hat sich nun auf den Vorschlag geeingt, daß eine Gummigräber-Lizenz nur Leuten, die einen mindestens einjährigen Aufenthalt in der Colonie nachweisen können, erteilt werden solle. Dieser Vorschlag findet die Billigung der Neuseeländer Presse. Der Auckland Star erhofft sich von dessen Annahme die dauernde Niederlassung der bisher nur ad hoc einwandernden Oesterreicher, die, wie die Commission ganz richtig bemerkte, mit ihrem großen Fleiße und ihrer Nüchternheit (hard working and sober) einen vortheilhaften Zuwachs für den Norden abgeben würden. Die Idee, schreibt der Star, die neuseeländischen Bodengesetze ins Damatinische (?) zu übertragen, um diese Einwanderer wissen zu lassen, zu welch vortheilhaften Bedingungen sie dort Ländereien erwerben können, sei ausgezeichnet und sollte ohne Verzug ausgeführt werden.