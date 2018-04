Heute vor 120 Jahren: Wieder ein Liebesdrama

Neue Freie Presse am 25. April 1898

Bei dem auf der Wieden, Favoritenstraße Nr. 19, etablirten Zuckerbäcker Joseph Happel war die 21jährige Caroline Luckardi als Wirthschafterin bedienstet. Der Sohn des Zuckerbäckers, der junge Joseph Happel, verliebte sich in das Mädchen. Die Neigung wurde erwidert, und ohne daß es der Vater wußte, entspann sich ein Verhältnis. Bei der Jugend Happel's konnte vorläufig an eine Verehelichung nicht gedacht werden. Deshalb beschloß das Paar zu sterben, und führte heute Nachts den Plan auch aus. Beide nahmen in Procksch's Gasthof auf der Himbergerstraße Nr. 23 gemeinsam ein Zimmer auf, in das sie sich sofort zurückzogen. Um 2 Uhr Morgens hörte man plötzlich eine Detonation. Die Gasthofbediensteten eilten rasch herbei, die Thür wurde gewaltsam geöffnet, und man fand Appel mit durschossener rechter Schläfe todt hingestreckt. Die rechte Hand hielt noch einen sechsläufigen Revolver umspannt. Caroline Luckardi lag schwer röchelnd im Bette. Sie hatte Laugenessenz getrunken und sich schwer verletzt. Sie war bei voller Besinnung und gab an, daß Beide freiwillig und im Einverständnisse aus dem Leben scheiden wollten. Dieselbe Absicht geht aus kurzen Aufzeichnungen in Appel's Notizbuch hervor. Das Motiv ist aussichtslose Liebe. Das Mädchen wurde ins Wiedener Spital gebracht.