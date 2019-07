Heute vor 130 Jahren: Champagner und Revolver

Neue Freie Presse am 14. Juli 1889

Der 22jährige Engländer Charles v. Rowe war kürzlich im “Eldorado” und trank Champagner, wobei ihm die anwesenden Dämchen flotte Gesellschaft leisteten. Am Schlusse kam der Engländer mit dem Kellner in Conflict, da er ihm nach seiner Anschauung ein paar Flaschen zu viel anrechnete. In seiner Erregung zog der Engländer einen sogenannten “Bulldogg-Revolver” und hielt ihn dem Kellner entgegen. Der inspectionirende Polizeibeamte hielt darauf den jungen Mann an und stellte ihn zum Stadtcommissariate, von wo er nach Aufnahme seines Nationales wieder entlassen wurde.

Charles v. Rowe hatte sich bei dem Bezirksgerichte innere Stadt nach §. 431 St. B. und wegen Uebertretung des Waffenpatents zu verantworten. Die Behandlung, welche mit Hilfe eines englischen Dolmetsch geführt wurde, endete damit, daß Charles v. Rowe zu fl. 20 Geldstrafe verurtheilt wurde. Auch wurde der “Buldogg-Revolver” für verfallen erklärt.

Neue Freie Presse am 13. Juli 1929

Zwölf Todesopfer forderte bisher die schreckliche Brandkatastrophe, die sich hier, wie gemeldet, gelegentlich einer Feuerlöschübung auf einem Wohltätigkeitsfeste ereignete und bei der Pfadfinder und Marinekadetten due zu rettenden Personen darstellen sollten. Hiebei verbrannten zehn Knaben sofort bis zur Unkenntlichkeit, während zwei an den Verletzungen im Krankenhause starben. Es war in diesem Jahre zum ersten, daß Jungen an diesen Uebeungen, die jedes Jahr um die gleiche Zeit hier stattfinden, teilnahmen. Bisher waren immer Puppen in das niederzubrennende Gebäude gebracht worden.

