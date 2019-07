Heute vor 130 Jahren: Königin Christine im Luftballon

Neue Freie Presse am 3. Juli 1889

Während einige königliche Ingenieure am 27. Juni in dem Park von Casa de Campo bei Madrid Experimente mit den militärischen Ballons ausführten, erschien Königin Christine in Begleitung einer Hofdame auf dem Schauplatze der Operationen und drückte in einem Gespräche mit den Offizieren den Wunsch aus, eine Luftfahrt zu machen. Die Oberhofmeisterin hatte Angst, die Fahrt mitzumachen, allein die Königin, den Worten die That folgen lassend, bestieg mit einem Adjutanten und mehreren Ingenieuren den Ballon, der an zwei Tauen gehalten wurde, und unter dem dauernden Zurufe der Officiere und Soldaten 350 Meter hoch emporstieg, während die Königin mit ihrem Parasol ihren Dank winkte. Die Königin blieb mehr als eine halbe Stunde im Ballon, und es wurde während der Zeit eine Photographie der königlichen Gesellschaft auf ihrer Luftfahrt ausgeführt. Der Ballon erhielt dann den Namen: “Maria Christine von Habsburg”.

