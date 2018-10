Heute vor 130 Jahren: So groß ist das neue Burgtheater

Neue Freie Presse am 17. Oktober 1888

Es war bisher noch nicht genau bekannt, wie viele Zuschauer das neue Burgtheater fasse und um wie viel mehr Personen es Raum bietet, als das alte Haus. Nachstehend lassen wir nun folgende, aus verläßlicher Quelle stammende Daten über den Fassungsraum beider Häuser folgen:

Das alte Burgtheater faßte bei gänzlich ausverkauftem Hause im Ganzen 1338 Personen, während im neuen Burgtheater 1690 Personen (also um 352 mehr) bequem Platz finden. Das neue Haus hat bekanntlich, wenn man in die Zahl der Logen auch die Hof-, Künstler- und Fremdenlogen einrechnet, weniger Logen als das alte, nämlich 95 statt 102, doch ist in denselben Platz für 412 Personen bemessen, während die Logen des alten Burgtheaters nur für 404 Besucher eingerichtet waren.