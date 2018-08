Heute vor 130 Jahren: Strache und die “Unverfälschten”

Die Presse am 30. August 1888

In den letzten Tagen fand in Böhmisch-Leipa ein Turnfest statt, bei welchem es zwischen den Deutschnationalen und den “Unverfälschten” zu einem Zusammenstoße kam. Das Wort für erstere führte Herr Strache, der im extremnationalen Sinne sprach, gleichwol aber bei den Anti-Semiten keine Gnade fand. Der Redner der letzteren, Höhne, befürwürtete die “Purificirung” der Turnerschaft nach bekanntem, leider auch in Wien zur Geltung gebrachtem Recept. Wenn der Reichenberger “Volks-Ztg.” zu glauben ist, fanden seine Ausführungen großen Beifall, während Strache bei der Mehrheit der Versammlung entschiedenstem Widerspruche begegnete.