Heute vor 130 Jahren: Verbotene Stierproduktionen

Die Presse am 21. Oktober 1888

Die Productionen der sechs dressierten spanischen Kampfstiere in Pertl’s Orpheum wurden mit heutigem Tage eingestellt. Director Pertl erhielt von der Polizei-Direction die Verständigung, daß diese Schaustellung aus Sicherheitsrücksichten zu unterbleiben habe. Anlaß zu diesem Verbote gab ein Zwischenfall, der sich gestern bei den Stierproductionen ereignete. Die Thiere wurden plötzlich erreigt, liefen in der Manège herum und zerbrachen die Einfriedung. Es gelang zwar, die Stiere zu bändigen, dieselben blieben jedoch so unruhig, daß sie sogar vor dem Tactstocke, den der Capellmeister schwang, zurückschreckten. Auf das Publicum wirkte die Scene anfangs beängstigend, doch gelang es Director Pertl’s Beschwichtigungen, jeder Panique vorzubeugen.