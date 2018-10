Heute vor 132 Jahren: Parteikrisen in Deutschland

Freie Presse vom 3. Oktober 1886

Die Freivonservativen erheben ihr Haupt. Die “Post”, welche noch vor etwa einem Jahre die Spraches eines strebsamen Regierungs-Assessors führte, redet heute schon im Tone eines sattelfesten Geheimraths zu ihren Lesern und wird - wenn wir nur irgend einmal so weit sind - vermöge ihrer Talente in der Vereinigung des Curialstyls mit den beliebtesten Schusterflecken publizistischer Polemik gar leicht die viel geschmähte, viel gefürchtete “Norddeutsche Allgemeine” übernorddeutscht haben. Wie heute jedes ernst gemeinte Drama, das nicht einen Theater-Director zum Verfasser hat, an der großen Unwahrscheinlichkeit leidet - aufgeführt zu werden, so ungefähr geht es bei uns im deutschen Reiche auch mit den Parteibildungen. Wenn sie nicht Bismarck zum Verfassen haben, so leiden sie an der peinlichen Unwahrscheinlichkeit, zur Geltung zu kommen in der Regierungspolitik, sich also durch eine Aufführung Erfolg oder Niederlage holen zu können. Und an dieser Unwahrscheinlichkeit kranken unsere Parteien. Denn in der Opposition kann eine Partei nur ihre Talente vorführen, aber ihren Werth und ihren staatsmännischen Gehalt kann eine Partei nur erweisen, wenn sie regiert.