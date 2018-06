Heute vor 135 Jahren: Aus für Pandur, Neustart für die Gendarmerie

Neue Freie Presse am 11. Juni 1883

Mit dem Schlusse dieses Jahres wird in ganz Ungarn die Gendarmerie eingeführt und der Pandur zur mythischen Figur geworden sein. Es war die höchste Zeit, daß die Regierung sich dazu aufraffte, die Gendarmerie mit streng militärischer Organisation ins Leben zu rufen, denn die öffentliche Sicherheit im Lande existierte überhaupt nicht mehr. In vielen Gegenden hatte die Unsicherheit des Lebens und des Eigenthums so erschreckende Dimensionen angenommen, daß die Bevölkerung, der das Wort Gendarm durch die Erinnerung an das Bach’sche Regime ein Gräuel gewesen, die Regierung bestürmte, sich mit der Etablierung der Gendarmerie zu beeilen.