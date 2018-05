Heute vor 135 Jahren: Die Franzosen am Rothen Flusse

Neue Freie Presse am 29. Mai 1918

Die französische Republik hat endlich ihre auswärtige Affaire, die wol geeignet ist, die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung von den nicht immer erquicklichen innern Zuständen abzuziehen und die heimischen Parteistreitigkeiten verstummen zu machen, bis das Prestige der Nation in Ostasien wieder hergestellt ist.

Während das Parlament noch die sogenannten Tonsing-Kredite zu einem Feldzuge berieht, welcher die Erwerbungen des Kaiserreichs an der Ostküste der hinterindischen Halbinsel erweitern und zu dem berühmten Vertrag von Saigon vom Jahre 1862 einen Nachtrag erzwingen sollte, haben die Anamiten die Initiative ergriffen und die Franzosen in Hanoi eingeschlossen; der kürzliche Ausfall des tapferen Befehlshabers endete so unglücklich, daß er selbst auf dem Platze blieb, sein Stellvertreter tödtlich verwundet wurde und die Kapitulation des Forts nur durch schleunige, aus Kambodscha herauf dirigirte Verstärkungen wird verhindert werden können.